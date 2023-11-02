ВСУ отбили ряд вражеских атак, оккупанты не имеют успеха у Марьинки — Генштаб

ВСУ отразили более 15 атак противника на Бахмутском направлении и 20 на Марьинском. Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 ноября.

Авиационные удары получили: Петропавловка, Купянск, Куриловка, Степная Новоселовка, Чернещина Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Ивановское, Калиновое, Новоалександровка, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Новоселовка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Новокаиры, Червоный Маяк, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Львове, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отразили 10 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Хромово, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили 15 атак противника. В то же время, захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны были отражены 7 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал главную цель россиян на Купянском направлении. По его словам, враг хочет захватить Купянск в Харьковской области.

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