ВСУ отбили шесть атак оккупантов в Луганской области, еще на трех участках бои продолжаются — Гайдай

Украинские защитники отражают наступление со стороны Лисичанского НПЗ, в войсках "ЛНР" бунт и отказ воевать за "ДНР".

Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Они используют любую возможность создания благоприятных условий для дальнейшего наступления на отдельных участках.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений.

Так, за вчера шесть раз ВСУ заставили врага отступить. Еще на трех участках на границе Луганской и Донецкой областей бои продолжаются до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ.

Населённые пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара. На оккупированных территориях усилены мобилизационные мероприятия. Это обусловлено не только значительными потерями россиян на фронте, нои отсутствием мотивации воевать.

"Военные так называемой "лнр" отказываются идти выполнять приказы на территории "братского народа" — "днр", — жалуются, что угрозами, запугиванием, шантажом и обманом их пытаются загнать в "днр", хотя территорию "лнр" уже, как они считают, "освободили", — отмечает Гайдай.

Он также добавляет, что не выполняются и очередные обещания, которые оккупационные власти дают людям. Полтора месяца назад говорили, что восстановят газ в недавно захваченных городах в течение недели. Конечно, это невозможно, учитывая объем разбитых обстрелами россиян коммуникаций. И все, что они смогли, – к середине августа завершить комплекс ремонтных работ по восстановлению поврежденных в результате боевых действий газовых сетей в селах.

Дело в том, что в перечисленных ими населенных пунктах активных боевых действий либо не было вовсе, либо завершились они еще глубоко весной. То есть, в село, где 300-400 домов, они вели газ в течение четырех месяцев. С такими темпами города ожидает катастрофа, подчеркнул глава Луганской ОВА.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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