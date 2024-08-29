ВСУ отбили у оккупантов утраченные позиции в Донецкой области — ISW

Украинские защитники недавно восстановили утраченные позиции на Северском направлении.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ возобновили позиции юго-западнее Ивано-Дарьевки.

27 и 28 августа войска РФ наступали в районе Верхнекаменского, в районе Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Войска РФ 28 августа продолжали наступательные действия в районе Часов Яра, но подтвержденного продвижения не совершили.

Российские захватчики наступали в пределах восточной окраины Часов Яра, у Григоровки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Белой Горы 27 и 28 августа.

Накануне Генштаб сообщил, что враг четырежды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спорного на Северском направлении. Продолжаются бои.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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