ВСУ отбили у россиян пятую часть оккупированного Северодонецка – Гайдай

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай уверен, что российские оккупанты не смогут взять Северодонецк.

По его словам, благодаря подкреплению, которое поступает украинским защитникам, ВСУ смогли деоккупировать 20% ранее захваченной россиянами территории.

Об этом глава области рассказал в совместном телемарафоне в пятницу, 3 июня.

"Если раньше ситуация была тяжелой и где-то было захвачено 70% города, то сейчас уже на 20% (украинские защитники — ред.) отодвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое подходит к нашим военным, и я понимаю, что за 2 недели нереально взять город. Не возьмут (оккупанты – ред.)", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, в Луганскую область для поддержки Вооруженных сил Украины прибыл "Иностранный легион". В частности, добровольцы прибыли в Северодонецк, который на данный момент является одной из самых горячих точек.

ВСУ контратакуют возле Херсона и Харькова! Бои за Северодонецк. Дмитрий Снегирев в ТСН

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