ВСУ отбили у россиян пятую часть оккупированного Северодонецка – Гайдай

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай уверен, что российские оккупанты не смогут взять Северодонецк.
По его словам, благодаря подкреплению, которое поступает украинским защитникам, ВСУ смогли деоккупировать 20% ранее захваченной россиянами территории.
Об этом глава области рассказал в совместном телемарафоне в пятницу, 3 июня.
"Если раньше ситуация была тяжелой и где-то было захвачено 70% города, то сейчас уже на 20% (украинские защитники — ред.) отодвинули назад. Я вижу то подкрепление, которое подходит к нашим военным, и я понимаю, что за 2 недели нереально взять город. Не возьмут (оккупанты – ред.)", — подчеркнул Гайдай.
Напомним, в Луганскую область для поддержки Вооруженных сил Украины прибыл "Иностранный легион". В частности, добровольцы прибыли в Северодонецк, который на данный момент является одной из самых горячих точек.
Читайте также:
- В Генштабе ВСУ сообщили, на чем сосредоточились российские корабельные группы в Черном море
- "Начато проведение мероприятий боевой подготовки": в Генштабе сообщили, что происходит на границе с Беларусью
- В Украине работают комиссии, фиксирующие разрушения в результате нападения России