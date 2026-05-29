Украинские военные на бронетехнике / © Associated Press

Силы обороны Украины достигли успеха на Александровском отрезке фронта. Защитники освободили более 46 кв. км территории и проводят зачистку от российских оккупантов.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Украинские защитники деоккупировали часть территорий в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Подтверждаем информацию ГШ ВСУ об успехах Сил Обороны Украины на Александровском отрезке», — указано в заявлении аналитиков.

Так, украинские Силы обороны освободили территории вблизи Новоселовки и продолжают зачистку от российских войск в районах Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.

В результате противник потерял не менее 46 кв. км территории.

Карта боевых действий / © Deepstatemap

Война в Украине — какая ситуация на фронте сейчас

На Великобурлукском направлении российские войска отступают с начала весенней кампании, а общая результативность их наступления существенно снижается из-за уменьшения количества средств поражения. Несмотря на попытки вражеского давления на Лиманском и Купянском направлениях, украинские силы успешно контратакуют и отбрасывают противника, поэтому текущая ситуация на фронте все чаще играет в обе стороны.

Россияне значительно активизировали штурмы на Ореховском направлении в Запорожской области, увеличив количество ежедневных атак с трех-четырех до девяти. Враг перебрасывает дополнительные резервы, в частности штурмовой десантный батальон, и пытается засылать диверсионные группы. Из-за перегруппировки оккупантов ситуация на Ореховском, Гуляйпольском и Александровском направлениях остается напряженной.

РФ также начала формировочные операции для наступления в Донетчине, целью которого является полный захват области летом. По словам военного эксперта Романа Свитана, оккупанты уже полузахватили Константиновку, продвигаясь в пределах города под постоянными авиаударами. В случае потери Константиновки под угрозой окажется Дружковка.

