ВСУ отбили у врага территории в трех областях Украины — DeepState (карта)
Силы обороны закрепляются на новых позициях и проводят зачистки.
Силы обороны Украины достигли успеха на Александровском отрезке фронта. Защитники освободили более 46 кв. км территории и проводят зачистку от российских оккупантов.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Украинские защитники деоккупировали часть территорий в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
«Подтверждаем информацию ГШ ВСУ об успехах Сил Обороны Украины на Александровском отрезке», — указано в заявлении аналитиков.
Так, украинские Силы обороны освободили территории вблизи Новоселовки и продолжают зачистку от российских войск в районах Воронного, Сичневого, Поддубного, Толстого, Новохатского и Зеленого Гая.
В результате противник потерял не менее 46 кв. км территории.
Война в Украине — какая ситуация на фронте сейчас
На Великобурлукском направлении российские войска отступают с начала весенней кампании, а общая результативность их наступления существенно снижается из-за уменьшения количества средств поражения. Несмотря на попытки вражеского давления на Лиманском и Купянском направлениях, украинские силы успешно контратакуют и отбрасывают противника, поэтому текущая ситуация на фронте все чаще играет в обе стороны.
Россияне значительно активизировали штурмы на Ореховском направлении в Запорожской области, увеличив количество ежедневных атак с трех-четырех до девяти. Враг перебрасывает дополнительные резервы, в частности штурмовой десантный батальон, и пытается засылать диверсионные группы. Из-за перегруппировки оккупантов ситуация на Ореховском, Гуляйпольском и Александровском направлениях остается напряженной.
РФ также начала формировочные операции для наступления в Донетчине, целью которого является полный захват области летом. По словам военного эксперта Романа Свитана, оккупанты уже полузахватили Константиновку, продвигаясь в пределах города под постоянными авиаударами. В случае потери Константиновки под угрозой окажется Дружковка.