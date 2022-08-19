ВСУ отбили восемь атак врага в Луганской области, которые были направлены на Бахмут — Гайдай

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию в захваченных летом городах, но теперь "по закону", на фронте пытаются прорваться в Бахмут.

Россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ждут новые силы в пехоте, чтобы уменьшить собственные потери.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, за 18 августа ВСУ было отбито восемь атак врага. Большинство из них было направлено именно на вышеуказанный населенный пункт, штурм на который они организуют, в частности, из сел и городов Луганской области. Еще по одному направлению бои шли с самого утра.

Возле восьми населенных пунктов россияне привлекали авиацию. Только за минувшую ночь они 16 раз использовали ствольную и реактивную артиллерию, направляя удары по населенным пунктам и укреплениям наших военных.

Также Гайдай отметил, что оккупанты активно проводят мобилизацию в недавно захваченных населенных пунктах области.

"Оккупировав города и села Луганщины, россияне сначала утверждали, что принудительная мобилизация будет проводиться исключительно на захваченных в 2014 году территориях. Впрочем, мужчины постепенно исчезали и в Старобельске, в Беловодске, и даже в недавно захваченных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые успевали сказать родным, что едут "По делам в Луганск", но не вернулись до сих пор. Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганской области", — подчеркнул глава ОВА и добавил, что на днях оккупанты выдали даже соответствующее распоряжение. Получил паспорт "ЛНР", которые чуть ли не по улицам развозили весной и летом, как цыгане мел, — иди на фронт.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 177-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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