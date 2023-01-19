ВСУ отбили все вражеские атаки и сбили вертолет: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парасков области.

В то же время противник нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковская область.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения вражеской артиллерии потерпели районы 22 населенных пункта. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них — Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 — по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Сбит вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага.

Напомним, ранее президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины" Павел Жебривский заявил, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление, не дожидаясь весны.

Также мы информировали, что Россия продолжает опрокидывать свою авиацию в Беларусь.

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