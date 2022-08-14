ВСУ отбивают атаки оккупантов, россияне отступают с потерями: Генштаб — о ситуации на Донбассе

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на Донбассе.
Почти по всем направлениям россияне понесли потери и отступили. Частичный успех военные оккупационной армии имеют только на Бахмутском направлении.
Об этом 14 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
- На Славянском направлении осуществлял огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Грушувахи, Долины, Краснополья, Дубровного, Курульки, Протопоповки и Норцовки. Украинские воины отбили штурм в направлении Долины.
- В Краматорском направлении враг задействовал танки и РСЗО для обстрелов районов Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки и Переездного. Предпринял попытку ведения разведки позиций наших войск в районе Серебрянка, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого. Противник рискнул пойти на штурм недалеко от Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.
- На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумы, Яковлевка, Кодема, Вершина. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Яковлевки и Кодемы. Украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара. Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцева, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.
- На Авдеевском направлении враг обстрелял из разнокалиберной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Красногоровки. Противник вел штурмовые действия по направлениям Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.
Напомним, в России пожаловались на свою армию и заявили, что к концу лета у них может ухудшиться ситуация.
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