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ВСУ отбивают атаку оккупантов в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте

ВСУ отбивают атаку оккупантов в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте

Танк. / Фото: Associated Press

Длится 820 день широкомасштабного вооруженного вторжения русской Федерации.

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону ВСУ. За прошедшие сутки, 22 мая, на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку россиян.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 23 мая.

С начала этих суток произошло 28 боевых столкновений. Армия РФ нанесла пять авиаударов: сброшены 13 КАБов, применены 33 дрона-камикадзе, совершено 569 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку врага в направлении Муром – Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей. За прошедшие сутки враг потерял на этом направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки захватчиков идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки – один штурм отбит, а три боеприкосновения еще продолжаются. Ситуация контролируется. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, в отдельных направлениях проводят действия по улучшению тактического положения. оккупанты вчера на данном направлении потеряли более 100 человек.

В Лиманском направлении украинские защитники отбивают атаку в районе села Терны.

На Краматорском направлении продолжается бой вблизи Клещиевки. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды пытался прорвать оборону наших войск. Две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируется. По уточненным данным, вчера потери противника составили более 100 российских оккупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.

На Времивском направлении успешно отражена атака захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток прошли две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается.

Отмечается, что в течение 22 мая Воздушные силы, а также бойцы ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава врага, два пункта управления, две пушки, две станции управления БпЛА, станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25.. Общие потери российских захватчиков составили 1330 человек.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян около трех населенных пунктов : Временного Яра, в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.

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