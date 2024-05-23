ВСУ отбивают атаку оккупантов в Харьковской области: Генштаб о ситуации на фронте

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону ВСУ. За прошедшие сутки, 22 мая, на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку россиян.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 10:30 23 мая.

С начала этих суток произошло 28 боевых столкновений. Армия РФ нанесла пять авиаударов: сброшены 13 КАБов, применены 33 дрона-камикадзе, совершено 569 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку врага в направлении Муром – Старица. Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей. За прошедшие сутки враг потерял на этом направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки захватчиков идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки – один штурм отбит, а три боеприкосновения еще продолжаются. Ситуация контролируется. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны, в отдельных направлениях проводят действия по улучшению тактического положения. оккупанты вчера на данном направлении потеряли более 100 человек.

В Лиманском направлении украинские защитники отбивают атаку в районе села Терны.

На Краматорском направлении продолжается бой вблизи Клещиевки. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг четырежды пытался прорвать оборону наших войск. Две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия в районе Сокола. Ситуация контролируется. По уточненным данным, вчера потери противника составили более 100 российских оккупантов и штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении в районах Красногоровки и Водяного продолжаются два боевых столкновения.

На Времивском направлении успешно отражена атака захватчиков возле Старомайорского.

На Приднепровском направлении с начала суток прошли две попытки оккупантов вытеснить наших воинов с позиций в районе Крынок. Одна атака отбита. Бой продолжается.

Отмечается, что в течение 22 мая Воздушные силы, а также бойцы ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава врага, два пункта управления, две пушки, две станции управления БпЛА, станцию РЭБ, зенитный ракетный комплекс С-400 и самолет Су-25.. Общие потери российских захватчиков составили 1330 человек.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян около трех населенных пунктов : Временного Яра, в Клещиевке и Красногоровке Донецкой области.

Читайте также: