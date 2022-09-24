ВСУ отбросила врага от Криворожского района: жители готовятся зимовать в разбитых домах

Общины, расположенные на границе с Херсонщиной, под постоянными обстрелами. Хотя интенсивность атак несколько уменьшилась, благодаря наступлению ВСУ на оккупантов, но долгожданной тишины нет, говорится в ТСН.

Житель села Марьянское живет в собственном погребе с марта, с тех пор, как россияне начали бить по домам. «Мы боимся. У нас здесь почти вся улица разбита. Обстрел был очень велик. Я даже два дня не засыпала от страха», – рассказывает женщина.

Она приютила в подвале сестру и соседку. Втроем имеют свой ритуал, помогающий пережить постоянный ужас. «Мы молимся каждую ночь, чтобы наши войска одержали победу и в нашей Украине наступил мир», — говорят женщины.

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Во дворах и огородах в деревне множество вражеских снарядов. Куры гуляют вокруг смертоносного оружия. «У меня два осколка в руке, ну и челюсть разрубило. Окна вылетели, сарай сгорел. Тепличка стояла, выращивали с отцом помидоры, огурцы для себя», — рассказывает сосед.

Более ста домов изуродовано только в этом селе, еще двенадцать — разрушены до основания. Жители пытаются хоть как-то восстановить жилье. «Обстрелы были, так и прятались сюда. Ночью обстрелы идут и кассетные. Кассеты разрываются. Здесь сидишь и ждешь, хоть бы не попали по погребу. Но это еще слабо стучит. Бывало, гудит – в погребе все ходуном ходит», – рассказывают люди.

Благодаря вооруженным силам Украины, оккупантов подвинули подальше от этих территорий. Линия фронта в полусотне километров, поэтому плотность обстрелов уменьшилась. «Зачастую стреляют из дальнобойного оружия. Это ракеты С-300, «Искандеры», «Калибры», а ствольная артиллерия, минометы, «Грады» почти нет», — рассказывают в военной администрации.

В селе осталась половина жителей. Но староста говорит: люди начали возвращаться в дома. «Люди очень озабочены, как зимовать. Из-за того, что крыши разрушены, окна разбиты. Брезент-бренезнтом, пленка-пленкой, а надо материалы более серьезные, которые позволили бы людям перезимовать. Это очень большая проблема», — говорит староста села Виктор Недря.

Над брошенными тетрадями и учебниками в сельской школе Великой Костромки гуляет ветер. Здесь тоже разбиты дома, выбиты окна и разбиты крыши – село также под постоянным огнем россиян.

Несмотря на остающуюся опасность в Криворожском районе готовятся к зиме. Уверяют: подготовили котельные и восстановили разбитые теплотрассы. На экстренный случай обустраивают пункты обогрева. Но больше верят в ВСУ, которые обязательно погонят оккупантов из Украины.

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