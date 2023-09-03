ВСУ отбросили артиллерийские подразделения окупантов от линии фронта на юге — ISW

Украинские военные преуспевают на юге, им удалось отбросить российские артиллерийские подразделения от линии фронта.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают со ссылкой на заявление командующего разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга.

По его предположениям, украинская артиллерия является "одинаковой или даже лучше", чем у российских сил.

"Впрочем, это наблюдение не является универсальным для всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают, что попадают под сильный огонь российской артиллерии, корректируемый враждебными беспилотниками", — подчеркнули аналитики.

Гросберг также заявил, что с июля украинским силам удалось серьезно разрушить радары российской артиллерии.

" С середины июля российские источники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу отсутствия у России возможностей контрбатарейной артиллерии, особенно на юге Украины", — говорится в отчете.

Кроме того, в ISW напомнили заявление Минобороны Украины, в котором говорилось, что украинские войска преодолели российскую "первую линию обороны" на отдельных участках Запорожского направления. Однако ситуация остается сложной из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Напомним, ранее сообщалось, что группа БпЛА Shahed летит в направлении юга Одесской области.

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