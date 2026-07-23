ВСУ отбросили россиян: DeepState показал, где враг потерял позиции

ВСУ на войне / © Associated Press

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Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи села Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствует обновление интерактивной карты аналитического проекта DeepState.

Аналитики сообщили, что украинским подразделениям удалось оттеснить противника в районе населенного пункта Филия, расположенного в Синельниковском районе Днепропетровской области вблизи административной границы с Донецкой областью.

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«Силы обороны Украины отбросили врага в районе Филии», — говорится в сообщении DeepState.

Филия — один из прифронтовых населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. По данным мониторингового проекта, украинские военные удерживают оборону на этом участке фронта и периодически отбрасывают российские штурмовые группы, которые пытаются продвинуться к административной границе Днепропетровской области.

Военные аналитики отмечают, что из-за открытой степной местности российские войска активно используют дроны-приманки для выявления украинских позиций, а также действуют небольшими пехотными группами.

В ответ Силы обороны широко используют FPV-дроны для дистанционного минирования местности и уничтожения вражеской техники еще на подступах со стороны Донецкой области.

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Прошлым летом Филия находилась под временной российской оккупацией во время наступления оккупационных войск на Покровско-Кураховском направлении.

В настоящее время, согласно обновленным данным DeepState, украинские защитники вновь укрепили свои позиции на этом участке фронта.

Напомним, накануне, 22 июля, по данным DeepState, российские войска продвинулись вблизи сел Миньковка, расположенного в Соледарской городской громаде Бахмутского района, и Новомарково, входящего в Константиновскую городскую громаду Краматорского района Донецкой области.

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