ВСУ отбросили россиян из Успеновки, в то же время враг захватил село на Донетчине – Deep State

Украинские войска отбросили российских оккупантов из села Успеновка Донецкой области. Вместе с тем враг захватил село Запорожье.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

"Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки. Враг оккупировал Запорожье (Донецкая обл.) и продвинулся возле Скудного и Новотщеватого", – говорится в заявлении.

В Deep State также обновили карту боевых действий.

Карта боевых действий от Deep State в районе Успеновки

Карта боевых действий от Deep State в Донецкой области

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что российские войска перемещают силы с Покровского на Константиновское направление и не планируют ослаблять наступление.