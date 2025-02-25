ВСУ отбросили россиян из Успеновки, в то же время враг захватил село на Донетчине – Deep State

Захватчики продвигаются в Донецкой области.
Украинские войска отбросили российских оккупантов из села Успеновка Донецкой области. Вместе с тем враг захватил село Запорожье.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
"Силы Обороны Украины отбросили противника из Успеновки. Враг оккупировал Запорожье (Донецкая обл.) и продвинулся возле Скудного и Новотщеватого", – говорится в заявлении.
В Deep State также обновили карту боевых действий.
Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что российские войска перемещают силы с Покровского на Константиновское направление и не планируют ослаблять наступление.
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