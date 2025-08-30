- Дата публикации
ВСУ отбросили россиян в двух областях: как изменилась ситуация на фронте
Вооруженные Силы Украины имели успехи в Новопавловском и Купянском направлениях.
Украинские военные отбросили российских оккупантов из сел Мирное Харьковской области и Новоселовка Днепропетровской области.
Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.
Тем временем российская армия продвинулась на Покровском направлении в районе Миролюбовки и на Новопавловском направлении возле села Камышеваха, расположенного у административной границы Днепропетровской области.
Ранее аналитики сообщили, что в Донецкой области на Лиманском направлении россияне продвинулись вблизи Шандриголового и на расположенном рядом еще одном своем вклинении — возле Дерилового.
Военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Добропольском направлении продолжаются маневровые бои. Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и существенно уменьшить продвижение окупантов, несмотря на их численное преимущество.