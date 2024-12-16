ВСУ отбросили россиян возле Песчаного неподалеку от Покровска

Захватчики откатились к посадкам, где сейчас продолжаются боевые действия.

Украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил в эфире телемарафона.

Украинская армия дала отпор врагу неподалеку от Покровска.

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"Нашим Силам обороны удалось отбросить российские силы вблизи Песчаного, недалеко от Покровска. Село находится рядом с селом Шевченко. Силы обороны дали отпор врагу", – заявил Волошин.

Он сообщил, что российские захватчики откатились к посадкам, где сейчас продолжаются боевые действия.

Спикер группировки "Хортица" также отметил, что в самом Покровске нет российских ДРГ, и бои в окрестностях города не ведутся.

По словам Волошина, российская армия пытается избегать лобовых атак и обходить город с флангов.

Напомним, 14 декабря аналитики Deep State сообщили, что украинские войска отбросили оккупантов к посадкам возле села Шевченко на Покровском направлении.

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