ВСУ отбросили россиян возле Песчаного неподалеку от Покровска

Захватчики откатились к посадкам, где сейчас продолжаются боевые действия.
Украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.
Об этом спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин сообщил в эфире телемарафона.
Украинская армия дала отпор врагу неподалеку от Покровска.
"Нашим Силам обороны удалось отбросить российские силы вблизи Песчаного, недалеко от Покровска. Село находится рядом с селом Шевченко. Силы обороны дали отпор врагу", – заявил Волошин.
Он сообщил, что российские захватчики откатились к посадкам, где сейчас продолжаются боевые действия.
Спикер группировки "Хортица" также отметил, что в самом Покровске нет российских ДРГ, и бои в окрестностях города не ведутся.
По словам Волошина, российская армия пытается избегать лобовых атак и обходить город с флангов.
Напомним, 14 декабря аналитики Deep State сообщили, что украинские войска отбросили оккупантов к посадкам возле села Шевченко на Покровском направлении.
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