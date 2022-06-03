ВСУ отбросили российских оккупантов от двух населенных пунктов возле Северодонецка

Украинские защитники успешно отбросили оккупантов от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка.

В самом городе сейчас продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"На Северодонецком направлении Украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить с. Метёлкиное та Белогоровка. Враг понес потери и отошел. По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка. Сейчас активные бои продолжаются", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты страны-агрессорки обстреливали украинские позиции, но на отдельных участках нескольких направлений враг нес потери. На Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также вблизи Красногоровки и Полтавки российские захватчики получили отпор.

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