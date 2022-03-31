ВСУ отгоняют российских оккупантов от Киева, а в Мариуполе ситуация очень сложная – Ермак

ВСУ отгоняют российских оккупантов от Киева, а в Мариуполе ситуация очень сложная – Ермак

Россияне "готовы полностью уничтожить город Мариуполь, лишь бы взять его под контроль".

Ситуация возле Киева имеет осторожный оптимизм – там ВСУ оттесняют российских оккупантов. В то же время остается заблокированным Мариуполь Донецкой области.

Об этом в интервью иностранным СМИ 31 марта сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Ситуация в Мариуполе. Продолжается блокада города, люди умирают там, но россияне пытаются вытолкать их в россию. Создают ситуацию, мол, если хотите выжить – уходите в рф. Мариуполь заблокирован, они готовы полностью уничтожить город, лишь бы взять его под контроль", – отметил Ермак.

Возле Киева "мы видим изменения позиций, россияне отступают под давлением ВСУ. Мы верим только в один сценарий — они должны уйти из Украины", — сообщил руководитель ОП.

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