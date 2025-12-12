- Дата публикации
Категория
Война
ВСУ откинули оккупантов в Купянске: военный рассказал детали операции
После полугода стратегических действий украинские военные полностью отвергли оккупантов из города.
Силы обороны Украины откинули оккупантов из Купянска Харьковской области. Ранее диктатор Путин хвастался, что город якобы находится под его контролем.
Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко для «24 Канала».
По его словам, операция длилась практически полгода. Украинские подразделения блокировали врага, зачищали ячейки в городе и предотвращали его инфильтрацию.
Президент Владимир Зеленский продемонстрировал миру достижения украинской армии, опровергая российские фейки о контроле над Купянском.
Различные подразделения сил обороны Украины действовали как единый механизм. По словам Федоренко, проделана колоссальная работа по стабилизации ситуации в городе и предотвращению повторных попыток оккупантов.
Возобновление контроля над Купянском — это стратегическая победа ВСУ, демонстрирующая силу украинских войск.
Напомним, в результате успешной операции Сил обороны Украины были заблокированы российские войска в Купянске и зачищены северо-западные окраины города.
«Трудная и долгая операция продолжается, ведь российские анклавы еще находятся в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника от основных сил. Силы обороны заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин Купянска», — сообщили в DeepState.