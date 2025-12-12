ВСУ на фронте / © Getty Images

Силы обороны Украины откинули оккупантов из Купянска Харьковской области. Ранее диктатор Путин хвастался, что город якобы находится под его контролем.

Об этом рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко для «24 Канала».

По его словам, операция длилась практически полгода. Украинские подразделения блокировали врага, зачищали ячейки в городе и предотвращали его инфильтрацию.

Президент Владимир Зеленский продемонстрировал миру достижения украинской армии, опровергая российские фейки о контроле над Купянском.

Различные подразделения сил обороны Украины действовали как единый механизм. По словам Федоренко, проделана колоссальная работа по стабилизации ситуации в городе и предотвращению повторных попыток оккупантов.

Возобновление контроля над Купянском — это стратегическая победа ВСУ, демонстрирующая силу украинских войск.

Напомним, в результате успешной операции Сил обороны Украины были заблокированы российские войска в Купянске и зачищены северо-западные окраины города.

«Трудная и долгая операция продолжается, ведь российские анклавы еще находятся в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезки гарнизона противника от основных сил. Силы обороны заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка Москалевки и северо-западных окраин Купянска», — сообщили в DeepState.