ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам из артиллерии — ОК "Юг"

Было уничтожено более 10 захватчиков, а также два командных пункта в Херсонской области.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили командные пункты тактических групп артиллерии врага в Каховском и Бериславском районах.

"Подтверждено уничтожение 12 рашистов, 1 самоходной артустановки, автотехники и еще 1 склад боеприпасов в Новой Каховке. Состояние Антоновского моста в очередной раз откорректировано, вопреки намерениям оккупантов. Учитывая нанесенные повреждения и непрерывный огневой контроль, оккупационные войска не решаются ни использовать, ни ремонтировать мост", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, что ВСУ "закобзонили" 11 оккупантов во время построения.

Читайте также: