ВСУ отминусовали 1300 оккупантов: какие еще потери РФ в сутки

Оккупантов на нашей земле стало меньше.
Российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1300 солдат, 12 танков и 51 артиллерийскую систему.
Об этом 3 февраля сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 03.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 841 660 (+1300) человек
- танков ‒ 9920 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 20685 (+18)
- артиллерийских систем – 22589 (+51)
- РСЗО – 1268 (+1)
- средства ПВО ‒ 1053 (+3)
- самолетов – 369
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23911 (+118)
- крылатые ракеты ‒ 3054
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 35798 (+89)
- специальная техника ‒ 3731 (+2)
Ранее Главнокомандующий Александр Сырский сообщил о потерях россиян на Покровском направлении. Больше об этом читайте в новости.
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