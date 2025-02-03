ВСУ отминусовали 1300 оккупантов: какие еще потери РФ в сутки

Оккупантов на нашей земле стало меньше.

Российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1300 солдат, 12 танков и 51 артиллерийскую систему.

Об этом 3 февраля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 03.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 841 660 (+1300) человек

танков ‒ 9920 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 20685 (+18)

артиллерийских систем – 22589 (+51)

РСЗО – 1268 (+1)

средства ПВО ‒ 1053 (+3)

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23911 (+118)

крылатые ракеты ‒ 3054

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 35798 (+89)

специальная техника ‒ 3731 (+2)

Ранее Главнокомандующий Александр Сырский сообщил о потерях россиян на Покровском направлении. Больше об этом читайте в новости.

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