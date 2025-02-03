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ВСУ отминусовали 1300 оккупантов: какие еще потери РФ в сутки

ВСУ отминусовали 1300 оккупантов: какие еще потери РФ в сутки

Российские солдаты / Фото: Associated Press

Оккупантов на нашей земле стало меньше.

Российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1300 солдат, 12 танков и 51 артиллерийскую систему.

Об этом 3 февраля сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 03.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 841 660 (+1300) человек
  • танков ‒ 9920 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 20685 (+18)
  • артиллерийских систем – 22589 (+51)
  • РСЗО – 1268 (+1)
  • средства ПВО ‒ 1053 (+3)
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 23911 (+118)
  • крылатые ракеты ‒ 3054
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35798 (+89)
  • специальная техника ‒ 3731 (+2)

Ранее Главнокомандующий Александр Сырский сообщил о потерях россиян на Покровском направлении. Больше об этом читайте в новости.

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