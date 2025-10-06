- Дата публикации
-
- Категория
- Война
ВСУ отминусовали более 1000 оккупантов: детали от Генштаба
В сутки уничтожено немало российской техники и личного состава.
По состоянию на утро, 6 октября, ВСУ ликвидировали 1116340 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1116340 (+1090) человек
танков — 11235 (+5)
боевых бронированных машин — 23313 (+14)
артиллерийских систем — 33464 (+18)
РСЗО — 1516
средства ПВО — 1223 (+1)
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 67226 (+363)
крылатые ракеты — 3841 (+38)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63496 (+63)
специальная техника — 3971
Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении оккупанты открыли новый, опасный участок для штурмов, стремясь взять под контроль ключевые населенные пункты.