ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
297
Время на прочтение
1 мин

ВСУ отминусовали более 1000 оккупантов: детали от Генштаба

В сутки уничтожено немало российской техники и личного состава.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

По состоянию на утро, 6 октября, ВСУ ликвидировали 1116340 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1090 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1116340 (+1090) человек

  • танков — 11235 (+5)

  • боевых бронированных машин — 23313 (+14)

  • артиллерийских систем — 33464 (+18)

  • РСЗО — 1516

  • средства ПВО — 1223 (+1)

  • самолетов — 427

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 67226 (+363)

  • крылатые ракеты — 3841 (+38)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63496 (+63)

  • специальная техника — 3971

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении оккупанты открыли новый, опасный участок для штурмов, стремясь взять под контроль ключевые населенные пункты.

Дата публикации
Количество просмотров
297
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie