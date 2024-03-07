ВСУ отминусовали более 1000 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян в сутки

Захватчики несут потери в живой силе и технике.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 7 марта составили 421 430 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1160 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 6695 (+17)
- боевых бронированных машин – 12779 (+51)
- артиллерийских систем – 10350 (+42)
- РСЗО — 1009 (+1)
- средств ПВО – 701
- самолетов — 347
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7963 (+42)
- крылатых ракет – 1919 (+1)
- кораблей и катеров — 26 (+1)
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 13532 (+53)
- специальной техники — 1647 (+5)
Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.
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