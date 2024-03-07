ВСУ отминусовали более 1000 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян в сутки

Захватчики несут потери в живой силе и технике.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 7 марта составили 421 430 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1160 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 6695 (+17)

боевых бронированных машин – 12779 (+51)

артиллерийских систем – 10350 (+42)

РСЗО — 1009 (+1)

средств ПВО – 701

самолетов — 347

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7963 (+42)

крылатых ракет – 1919 (+1)

кораблей и катеров — 26 (+1)

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 13532 (+53)

специальной техники — 1647 (+5)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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