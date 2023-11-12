Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ "отминусовали" более тысячи окупантов: Генштаб ошеломил потерями армии РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
761
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ "отминусовали" более тысячи окупантов: Генштаб ошеломил потерями армии РФ

Потери РФ в войне против Украины / Фото: Associated Press

Кроме того, армия Путина за сутки потеряла десятки боевых бронированных машин и артсистем.

Общие боевые потери противника на 12 ноября 2023 года составляют ориентировочно личного состава около 311 750. За сутки ВСУ "отминусовали" 1 100 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике:

  • танков ‒ 5349 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10073 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
  • РСЗО – 881 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 580 (+1) ед,
  • самолетов – 322 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),
  • крылатые ракеты ‒ 1560 (+1),
  • корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9944 (+19) ед,
  • специальная техника – 1078 (+9).

Данные уточняются.

Потери РФ по состоянию на 12 ноября 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ по состоянию на 12 ноября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по последним данным Генштаба, оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Более подробно читайте по ссылке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
761
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация