ВСУ "отминусовали" более тысячи окупантов: Генштаб ошеломил потерями армии РФ

Кроме того, армия Путина за сутки потеряла десятки боевых бронированных машин и артсистем.
Общие боевые потери противника на 12 ноября 2023 года составляют ориентировочно личного состава около 311 750. За сутки ВСУ "отминусовали" 1 100 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в технике:
- танков ‒ 5349 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10073 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,
- РСЗО – 881 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 580 (+1) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 1560 (+1),
- корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9944 (+19) ед,
- специальная техника – 1078 (+9).
Данные уточняются.
Напомним, по последним данным Генштаба, оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Более подробно читайте по ссылке.
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