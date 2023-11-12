ВСУ "отминусовали" более тысячи окупантов: Генштаб ошеломил потерями армии РФ

Кроме того, армия Путина за сутки потеряла десятки боевых бронированных машин и артсистем.

Общие боевые потери противника на 12 ноября 2023 года составляют ориентировочно личного состава около 311 750. За сутки ВСУ "отминусовали" 1 100 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике:

танков ‒ 5349 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10073 (+32) ед,

артиллерийских систем – 7559 (+32) ед,

РСЗО – 881 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 580 (+1) ед,

самолетов – 322 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5632 (+12),

крылатые ракеты ‒ 1560 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9944 (+19) ед,

специальная техника – 1078 (+9).

Данные уточняются.

Потери РФ по состоянию на 12 ноября 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по последним данным Генштаба, оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Более подробно читайте по ссылке.

Читайте также: