Общие боевые потери российских оккупантов на 16 мая составили 488 460 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1520 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 488 460 (+1520) человек

танков ‒ 7529 (+19)

боевых бронированных машин ‒ 14538 (+30)

артиллерийских систем – 12565 (+27)

РСЗО – 1070

средства ПВО ‒ 798

самолетов – 351

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10028 (+13)

крылатые ракеты ‒ 2200 (+1)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 17048 (+93)

специальная техника ‒ 2062 (+1)

Ранее руководство Легиона "Свобода России" призвали российских военных передавать информацию о командирах "мясников", не жалеющих личный состав ради карьерного роста и наград.

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