ВСУ "отминусовали" еще 510 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие боевые потери России к утру 7 июля составляют уже 232 810 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 510 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 07.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 232 810 (+510) человек ликвидировано

танков‒ 4070 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 7944 (+12)

артиллерийских систем – 4330 (+20)

РСЗО – 658 (+1)

средства ПВО – 408 (+4)

самолетов – 315

вертолетов – 309

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17)

крылатые ракеты ‒ 1271 (+7)

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10)

специальная техника ‒ 612 (+7)

Напомним:

Генштаб 7 июля сообщил, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

По данным аналитиков, Силы обороны Украины добились успеха на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в окрестностях этого города. Также ВСУ продолжают продвижение в Запорожском направлении.

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