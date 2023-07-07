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ВСУ "отминусовали" еще 510 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ "отминусовали" еще 510 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ уничтожают оккупантов на фронте / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 7 июля составляют уже 232 810 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 510 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 07.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 232 810 (+510) человек ликвидировано
  • танков‒ 4070 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 7944 (+12)
  • артиллерийских систем – 4330 (+20)
  • РСЗО – 658 (+1)
  • средства ПВО – 408 (+4)
  • самолетов – 315
  • вертолетов – 309
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17)
  • крылатые ракеты ‒ 1271 (+7)
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10)
  • специальная техника ‒ 612 (+7)

Напомним:

Генштаб 7 июля сообщил, что противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

По данным аналитиков, Силы обороны Украины добились успеха на Бахмутском направлении, активно наращивая давление на оккупантов в окрестностях этого города. Также ВСУ продолжают продвижение в Запорожском направлении.

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