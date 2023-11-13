ВСУ "отминусовали" еще 800 оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери противника на 13 ноября 2023 года составляют около 311 550. За сутки ВСУ ликвидировали еще 800 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 311 550 (+800) человек

танков ‒ 5354 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 10079 (+6)

артиллерийских систем – 7569 (+10)

РСЗО – 881

средства ПВО ‒ 580

самолетов – 322

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5634 (+2)

крылатые ракеты ‒ 1561 (+1)

корабли /катера ‒ 22

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 9949 (+5)

специальная техника ‒ 1079 (+1)

Напомним, по последним данным Генштаба, оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Более подробно читайте по ссылке.

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