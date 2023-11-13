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ВСУ "отминусовали" еще 800 оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ "отминусовали" еще 800 оккупантов: подробности от Генштаба

ВСУ ликвидируют врага / Фото: Associated Press

Россияне понесли потери в сутки.

Общие боевые потери противника на 13 ноября 2023 года составляют около 311 550. За сутки ВСУ ликвидировали еще 800 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 311 550 (+800) человек
  • танков ‒ 5354 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 10079 (+6)
  • артиллерийских систем – 7569 (+10)
  • РСЗО – 881
  • средства ПВО ‒ 580
  • самолетов – 322
  • вертолетов – 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5634 (+2)
  • крылатые ракеты ‒ 1561 (+1)
  • корабли /катера ‒ 22
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9949 (+5)
  • специальная техника ‒ 1079 (+1)

Напомним, по последним данным Генштаба, оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Более подробно читайте по ссылке.

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