ВСУ "отминусовали" еще 800 оккупантов: подробности от Генштаба

Россияне понесли потери в сутки.
Общие боевые потери противника на 13 ноября 2023 года составляют около 311 550. За сутки ВСУ ликвидировали еще 800 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 311 550 (+800) человек
- танков ‒ 5354 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 10079 (+6)
- артиллерийских систем – 7569 (+10)
- РСЗО – 881
- средства ПВО ‒ 580
- самолетов – 322
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5634 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 1561 (+1)
- корабли /катера ‒ 22
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 9949 (+5)
- специальная техника ‒ 1079 (+1)
Напомним, по последним данным Генштаба, оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях. Более подробно читайте по ссылке.
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