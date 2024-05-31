ВСУ отминусовали еще почти 1400 оккупантов: детали от Генштаба

Оккупанты терпят серьезные потери.
Общие боевые потери российских оккупантов на 31 мая составили 507 6500 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1390 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 507 650 (+1390) человек
- танков ‒ 7728 (+18)
- боевых бронированных машин ‒ 14935 (+22)
- артиллерийских систем – 13140 (+39)
- РСЗО – 1088
- средства ПВО ‒ 815
- самолетов – 357
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10587 (+55)
- крылатые ракеты ‒ 2229 (+7)
- корабли /катера ‒ 27
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 17905 (+56)
- специальная техника ‒ 2164 (+11)
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о результатах использования ударных безэкипажных морских платформ и перспективах их развития.
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