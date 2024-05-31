ВСУ отминусовали еще почти 1400 оккупантов: детали от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 31 мая составили 507 6500 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1390 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 507 650 (+1390) человек

танков ‒ 7728 (+18)

боевых бронированных машин ‒ 14935 (+22)

артиллерийских систем – 13140 (+39)

РСЗО – 1088

средства ПВО ‒ 815

самолетов – 357

вертолетов – 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10587 (+55)

крылатые ракеты ‒ 2229 (+7)

корабли /катера ‒ 27

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 17905 (+56)

специальная техника ‒ 2164 (+11)

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о результатах использования ударных безэкипажных морских платформ и перспективах их развития.

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