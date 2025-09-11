ВСУ отминусовали сотни оккупантов в сутки: новые данные от Генштаба

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1091890.

Об этом 11 сентября сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1091 890 (+890) человек

танков — 11176 (+4)

боевых бронированных машин — 23264 (+2)

артиллерийских систем — 32628 (+22)

РСЗО — 1483

средства ПВО — 1217

самолетов — 422

вертолетов — 341

БпЛА оперативно-тактического уровня — 58194 (+343)

крылатые ракеты — 3718 (+27)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 61339 (+49)

специальная техника — 3964

Ранее сообщалось, что в течение лета 2025 года российские войска понесли колоссальные потери на фронте в Украине. Они потеряли десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники. Впрочем, несмотря на потери, интенсивность боеприкосновений на фронте не уменьшалась.