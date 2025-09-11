- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ отминусовали сотни оккупантов в сутки: новые данные от Генштаба
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1091890.
Об этом 11 сентября сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1091 890 (+890) человек
танков — 11176 (+4)
боевых бронированных машин — 23264 (+2)
артиллерийских систем — 32628 (+22)
РСЗО — 1483
средства ПВО — 1217
самолетов — 422
вертолетов — 341
БпЛА оперативно-тактического уровня — 58194 (+343)
крылатые ракеты — 3718 (+27)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 61339 (+49)
специальная техника — 3964
Ранее сообщалось, что в течение лета 2025 года российские войска понесли колоссальные потери на фронте в Украине. Они потеряли десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники. Впрочем, несмотря на потери, интенсивность боеприкосновений на фронте не уменьшалась.