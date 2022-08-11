ВСУ отогнали оккупантов на восьми направлениях, еще на трех идут бои: какая ситуация в Луганской области

После захвата Лисичанска прошло больше месяца – за это время на самом успешном направлении россияне смогли продвинуться максимум на 10 километров.

Об этом 11 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По два-три раза в неделю оккупанты пытаются идти вперед в районе Верхнекаменского, в очередной раз – вчера. И снова были вынуждены отойти с потерями. На других участках, где враг попытался прорвать нашу оборону, прогресс за последний месяц еще менее существенный. Не смотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, противник не смог сформировать достаточно боеспособную группировку войск для того, чтобы обеспечить массированное наступление", — отметил он.

Так, за прошедшие сутки россияне применяли авиацию возле восьми населенных пунктов, расположенных на границе областей. Безуспешно штурмовали сразу по восьми направлениям – под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках бои продолжаются до сих пор. Только за минувшую ночь, говорит глава Луганской области, врагом были выпущены 12 ракет, совершено 16 обстрелов из ствольной артиллерии, еще два – из реактивной.

Между тем, на оккупированных территориях россияне предлагают работу, неизвестно, заплатят ли за нее, а безопасные условия труда ими не созданы, добавил Гайдай.

"Оккупанты ежедневно рапортуют о разминировании оккупированных городов, прежде всего, объектов критической инфраструктуры и домов. А что мы видим в действительности? Многоэтажки, где найдены неразорванные снаряды, просто ограждают сигнальными лентами. Якобы провели обследование участков вокруг линий электропередачи. Но ведь сами сообщили вчера о гибели двух энергетиков и ранении еще одного в результате подрыва автомобиля в Смоляниново, где боевых действий практически не было и россияне находились там с марта", — отмечает глава ОВА.

В частности, "обследованы и разминированы" 83 подстанции и четыре воздушные линии в Рубежном, 47 ТП и одна ВЛ в Лисичанске, 89 ТП и две ЛЭП в Северодонецке, в том числе и та, вблизи которой и погибли электричества. Людям нужно быть очень осторожными. Разминирования на оккупированных территориях почти не происходит, сообщил Гайдай.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 169-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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