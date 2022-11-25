ВСУ отомстили российским оккупантам за убийство младенца на Запорожье: раздавались сильные взрывы

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что ВСУ отомстили россиянам за убийство 2-дневного младенца в Запорожье. Силы обороны уничтожили установку С-300, которой россияне обстреляли роддом.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Иван Федоров сообщил, что после обстрела роддома в Запорожской области, где погиб 2-дневный младенец, ВСУ установили место установки, из которой россияне выпустили ракету. Артиллерия нанесла точный удар и уничтожила вражеское оружие. Местные жители сначала слышали два взрыва, а потом еще один – сильнее, это сработала детонация.

"Оккупанты запаниковали — начали обыски, выводили жильцов из домов, проверяли телефоны. Были слышны автоматные очереди", — написал Иван Федоров.

Убийство ребенка в роддоме

Российские террористы нанесли ракетный удар по родильному отделению центральной районной больницы города Вольнянск в Запорожской области, где убили младенца. Ребенок успел прожить на свете всего два дня, его жизнь унесли россияне. Мать новорожденного осталась жива.

Также в Вольнянске пострадали еще два врача. Один медик в тяжелом состоянии.

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