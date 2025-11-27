ВСУ отошли из нескольких сел возле Гуляйполя: все стерто до воронок

Волошин о тяжелой ситуации под Гуляйполем

Российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, пытаясь обойти город с восточного и северного флангов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире «Киев 24» 27 ноября.

По его словам, только за минувшие сутки на этом участке фронта зафиксировали 22 боевых столкновения.

«Противник не прекращает активных штурмов», — сказал Волошин.

Он подчеркнул, что ситуация остается чрезвычайно сложной из-за постоянных массированных атак российских войск.

«На Гуляйпольском направлении сейчас довольно непростая ситуация… Противник не прекращает активных штурмовых действий. Каждый день происходят как минимум два десятка таких штурмовых действий», — сказал он.

По его словам, россияне пытаются прорвать оборону за счет массированного огневого воздействия.

«Противник достаточно активно проводит свои действия в течение нескольких недель. Он разрушил фактически все укрепления и укрытия на определенных позициях», — добавил спикер.

ВСУ вышли из нескольких населенных пунктов

Сейчас украинские подразделения были вынуждены покинуть ряд населенных пунктов возле Гуляйполя. Это решение было принято из-за полного уничтожения инфраструктуры и невозможности удерживать позиции.

«Почему такая ситуация? Потому что действительно противник активно проводит свои действия в течение нескольких недель. В частности, он оказывает массированное огневое влияние на наши позиции, разрушая фактически все, какие есть укрепления, укрытия на тех или иных позициях», — говорит Волошин.

По словам военного, в некоторых селах все уничтожено, от них остались только названия на карте.

Он подчеркнул, что несмотря на интенсивность атак, россияне не продвигаются быстро.

«Сказать, что довольно быстро он продвигается, я бы так не сказал. В некоторых населенных пунктах противник не может завести группы закрепления и держаться там», — отметил спикер.

Украинские военные продолжают удерживать оборону и наносить удары по врагу, не позволяя ему полноценно закрепиться в захваченных районах.

Напомним, военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный ранее отметил, что ситуация на фронте не изменится в ближайшие недели, поскольку ВСУ сосредоточены на удерживании участков, а не на контратаках.

Российские войска усилили давление на фронте. Зафиксированы рекордные 213 боестолкновений в сутки, а главный акцент РФ сосредоточен на Покровско-Мирноградском направлении.