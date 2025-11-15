ТСН в социальных сетях

ВСУ отошли из Нововасильевского в Запорожской области

Враг не уменьшает интенсивность штурмовых действий, массированных артиллерийских обстрелов и огневых ударов.

Анастасия Павленко
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Вооруженные Силы Украины вышли из села Нововасильевское Запорожской области на более выгодные позиции. Это было сделано для сохранения жизни украинских военных и изменение конфигурации линии боевого столкновения.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Военные подчеркнули, что в настоящее время продолжаются меры по блокированию продвижения российских оккупантов на этом участке фронта и нанесении ударов по ним.

Напомним, Силы обороны Юга сообщили об уходе защитников с позиций около пяти населенных пунктов в Запорожской области. Все из-за активизации штурмовых действий российских оккупантов, многочисленных попыток инфильтрации и усиления огневого воздействия на позиции ВСУ.

