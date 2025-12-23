ВСУ отошли из Северска: подробности от Генштаба

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В районе города Северск Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Из-за значительного численного превосходства противника в живой силе и технике украинские подразделения отошли из населенного пункта с целью сохранения личного состава и боеспособности.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

«В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», — говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что во время боев за Северск Силы обороны нанесли врагу значительные потери и максимально истощили его ресурсы.

«Каждый метр города дался врагу дорогой ценой. Захватчики смогли продвинуться исключительно за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях», — отмечается в сообщении.

Несмотря на отход подразделений ВСУ, город остается под огневым контролем украинской армии.

«Оккупантам, которые находятся в городе, наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокирование подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продвижения», — сообщили в Генштабе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в отчете Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что российские войска, вероятно, захватили Северск после 41 месяца боев.