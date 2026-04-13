ВСУ отошли на новые позиции: где идут бои

Фото иллюстративное / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины перегруппировались в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области и перешли на заранее подготовленные позиции.

Об этом сообщили в 14-м Армейском корпусе.

В ведомстве отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается сложной из-за активных боевых действий и превосходства противника в силах и средствах. В этой связи украинские подразделения были вынуждены изменить расположение для сохранения личного состава.

Реклама

«С учетом угроз и сохранения жизни личного состава подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку и отошли на заранее подготовленные позиции, где продолжают удерживать оборону», — говорится в сообщении.

В то же время украинские военные продолжают наносить огневое поражение по позициям противника с использованием артиллерии, беспилотных систем и других средств поражения. Такие действия направлены на сдерживание наступательной активности врага и нанесение ему потерь.

В ВСУ подчеркивают, что ситуация на направлении находится под контролем, продолжается разведка, а подразделения готовы к дальнейшим действиям в зависимости от развития событий.

Военные также призывают доверять исключительно официальным сообщениям и проверенным источникам информации.

Реклама

Напомним, в Сумской области подорвался на мини 13-летний подросток. Это произошло, когда он со своим другом гулял у оврага. Ребенок толкнул ногой неизвестный предмет, после чего произошел взрыв.

Ранее сообщалось о том, что РФ расстреляла пленных, атаковала скорую и запустила дроны. В этом году пасхальное перемирие не сработало, как и в прошлом.