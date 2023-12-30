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ВСУ "отправили к Кобзону" 750 оккупантов: новые данные о потерях россиян

ВСУ "отправили к Кобзону" 750 оккупантов: новые данные о потерях россиян

ВСУ уничтожают врага на нашей земле / Фото: Associated Press

Генштаб обновил потери россиян.

Общие боевые потери российских захватчиков на 30 декабря составили 358 270 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 оккупантов. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери оккупантов:

  • танков – 5969 (+16)
  • боевых бронированных машин – 11053 (+20)
  • артиллерийских систем – 8434 (+17)
  • РСЗО — 939 (+1)
  • средств ПВО — 621 (+1)
  • самолетов — 329
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15)
  • крылатых ракет – 1708 (+88)
  • кораблей и катеров — 23
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11244 (+29)
  • специальной техники — 1260 (+6)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Как прошли сутки на передовой и где продолжаются бои — читайте в новости.

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