ВСУ "отправили к Кобзону" 750 оккупантов: новые данные о потерях россиян

Общие боевые потери российских захватчиков на 30 декабря составили 358 270 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 750 оккупантов. Также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери оккупантов:

танков – 5969 (+16)

боевых бронированных машин – 11053 (+20)

артиллерийских систем – 8434 (+17)

РСЗО — 939 (+1)

средств ПВО — 621 (+1)

самолетов — 329

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6554 (+15)

крылатых ракет – 1708 (+88)

кораблей и катеров — 23

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 11244 (+29)

специальной техники — 1260 (+6)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Как прошли сутки на передовой и где продолжаются бои — читайте в новости.

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