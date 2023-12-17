ВСУ отправили "на концерт к Кобзону" 1250 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на утро 17 декабря составили более 346 070 человек. За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 1250 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за время полномасштабной войны ликвидировано:

танков – 5739 (+19)

боевых бронированных машин — 10692 (+25)

артиллерийских систем – 8137 (+37)

РСЗО — 923 (+3)

средств ПВО — 609 (+4)

самолетов — 324

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40)

крылатых ракет — 1610 (+1)

кораблей и катеров — 22

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 10766 (+56)

специальной техники — 1194 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. Всего враг нанес четыре ракетных и 72 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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