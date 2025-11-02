ВСУ отправили на "концерт в Кобзон" сотни россиян: детали от Генштаба

Оккупант / © Getty Images

По состоянию на 2 ноября 2025 года общие боевые потери российских войск в войне против Украины достигли примерно 11 143 670 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 940 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 143 670 (+940)

танков — 11 316

боевых бронированных машин — 23 525 (+4)

артиллерийских систем — 34 162 (+25)

РСЗО — 1 534

средства ПВО — 1 235

самолетов — 428

вертолетов — 346

БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 (+348)

крылатые ракеты — 3 917

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 (+121)

специальная техника — 3 987

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.