Война
423
1 мин

ВСУ отправили на "концерт в Кобзон" сотни россиян: детали от Генштаба

За минувшие сутки оккупанты потеряли живую силу и технику.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Getty Images

По состоянию на 2 ноября 2025 года общие боевые потери российских войск в войне против Украины достигли примерно 11 143 670 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 940 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 143 670 (+940)

  • танков — 11 316

  • боевых бронированных машин — 23 525 (+4)

  • артиллерийских систем — 34 162 (+25)

  • РСЗО — 1 534

  • средства ПВО — 1 235

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 346

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 (+348)

  • крылатые ракеты — 3 917

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 (+121)

  • специальная техника — 3 987

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

