ВСУ отправили на "концерт в Кобзон" сотни россиян: детали от Генштаба
За минувшие сутки оккупанты потеряли живую силу и технику.
По состоянию на 2 ноября 2025 года общие боевые потери российских войск в войне против Украины достигли примерно 11 143 670 человек. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 940 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 143 670 (+940)
танков — 11 316
боевых бронированных машин — 23 525 (+4)
артиллерийских систем — 34 162 (+25)
РСЗО — 1 534
средства ПВО — 1 235
самолетов — 428
вертолетов — 346
БПЛА оперативно-тактического уровня — 77 052 (+348)
крылатые ракеты — 3 917
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 66 290 (+121)
специальная техника — 3 987
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.