ВСУ отправили в ад более тысячи оккупантов: детали от Генштаба

Оккупанты продолжают нести немалые потери в войне против Украины.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 100 окупантов. Также захватчики потеряли немало техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Потери врага по состоянию на 23 апреля 2026 года:

  • личного состава — около 1 322 550 (+1 100) человек

  • танков — 11 888 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 441 (+5)

  • артиллерийских систем — 40 574 (+58)

  • РСЗО — 1 752 (+3)

  • средства ПВО — 1 351 (+1)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 253 430 (+1 941)

  • крылатые ракеты — 4 549

  • корабли/катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 91 127 (+202)

  • специальная техника — 4 134 (+2)

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.

