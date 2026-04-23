- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 446
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ отправили в ад более тысячи оккупантов: детали от Генштаба
Оккупанты продолжают нести немалые потери в войне против Украины.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 100 окупантов. Также захватчики потеряли немало техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Потери врага по состоянию на 23 апреля 2026 года:
личного состава — около 1 322 550 (+1 100) человек
танков — 11 888 (+3)
боевых бронированных машин — 24 441 (+5)
артиллерийских систем — 40 574 (+58)
РСЗО — 1 752 (+3)
средства ПВО — 1 351 (+1)
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического уровня — 253 430 (+1 941)
крылатые ракеты — 4 549
корабли/катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 91 127 (+202)
специальная техника — 4 134 (+2)
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что у России уже есть серьезные проблемы в социальной и экономической сферах. Оккупантам уже не хватает войск для отправки на войну в Украину.