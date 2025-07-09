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ВСУ отправили в ад более тысячи оккупантов — Генштаб обновил данные о потерях
За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил о новых цифрах.
За прошедшие сутки Россия потеряла на фронте 1050 солдат, пять танков и 68 артсистем. Общие боевые потери врага — 1 029 660 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1029660 (+1050) человек ранено/ликвидировано
танков — 11000 (+5)
боевых бронированных машин — 22969 (+2)
артиллерийских систем — 30102 (+68)
РСЗО — 1434 (+0)
средства ПВО — 1193 (+1)
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 44457 (+227)
крылатых ракет — 3439
кораблей/катеров — 28
подводных лодок — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119)
специальной техники — 3929 (+2)
Напомним, в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.