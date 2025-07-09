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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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ВСУ отправили в ад более тысячи оккупантов — Генштаб обновил данные о потерях

За сутки армия захватчиков понесла серьезные потери на фронте. Генштаб сообщил о новых цифрах.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский солдат

Российский солдат / © Associated Press

За прошедшие сутки Россия потеряла на фронте 1050 солдат, пять танков и 68 артсистем. Общие боевые потери врага — 1 029 660 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1029660 (+1050) человек ранено/ликвидировано

  • танков — 11000 (+5)

  • боевых бронированных машин — 22969 (+2)

  • артиллерийских систем — 30102 (+68)

  • РСЗО — 1434 (+0)

  • средства ПВО — 1193 (+1)

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 44457 (+227)

  • крылатых ракет — 3439

  • кораблей/катеров — 28

  • подводных лодок — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 54575 (+119)

  • специальной техники — 3929 (+2)

Напомним, в России был уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.

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