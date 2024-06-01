ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
По состоянию на утро 1 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 508 780 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 1130 военных.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 508780 (+1130) человек
- танков ‒ 7740 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 14947 (+12)
- артиллерийских систем – 13184 (+44)
- РСЗО – 1088
- средства ПВО ‒ 815
- самолетов – 357
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10617 (+30)
- крылатые ракеты ‒ 2230 (+1)
- корабли /катера ‒ 27
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 18006 (+101)
- специальная техника ‒ 2181 (+17)
Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.
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