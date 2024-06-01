ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

По состоянию на утро 1 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 508 780 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 1130 военных.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 508780 (+1130) человек

танков ‒ 7740 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 14947 (+12)

артиллерийских систем – 13184 (+44)

РСЗО – 1088

средства ПВО ‒ 815

самолетов – 357

вертолетов – 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10617 (+30)

крылатые ракеты ‒ 2230 (+1)

корабли /катера ‒ 27

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 18006 (+101)

специальная техника ‒ 2181 (+17)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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