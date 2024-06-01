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ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Россияне несут потери / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

По состоянию на утро 1 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 508 780 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, за сутки российское войско потеряло 1130 военных.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 508780 (+1130) человек
  • танков ‒ 7740 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 14947 (+12)
  • артиллерийских систем – 13184 (+44)
  • РСЗО – 1088
  • средства ПВО ‒ 815
  • самолетов – 357
  • вертолетов – 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10617 (+30)
  • крылатые ракеты ‒ 2230 (+1)
  • корабли /катера ‒ 27
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18006 (+101)
  • специальная техника ‒ 2181 (+17)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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