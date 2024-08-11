ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Враг теряет и живую силу, и технику.
За прошедшие сутки во время боевых действий на фронте украинские защитники ликвидировали еще 1220 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 590920 (+1220) человек
- танков ‒ 8447 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 16363 (+13)
- артиллерийских систем – 16663 (+58)
- РСЗО – 1143
- средства ПВО ‒ 918
- самолетов – 366
- вертолетов – 328 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27)
- крылатые ракеты ‒ 2425
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 22524 (+71)
- специальная техника ‒ 2800 (+11)
Напомним, ВСУ уничтожили штурмовую колонну российской военной техники в Красногоровке. Задание выполнили бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка совместно с воинами подразделения Shadow.
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