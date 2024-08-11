ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Враг теряет и живую силу, и технику.

За прошедшие сутки во время боевых действий на фронте украинские защитники ликвидировали еще 1220 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 590920 (+1220) человек

танков ‒ 8447 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 16363 (+13)

артиллерийских систем – 16663 (+58)

РСЗО – 1143

средства ПВО ‒ 918

самолетов – 366

вертолетов – 328 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13399 (+27)

крылатые ракеты ‒ 2425

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 22524 (+71)

специальная техника ‒ 2800 (+11)

Напомним, ВСУ уничтожили штурмовую колонну российской военной техники в Красногоровке. Задание выполнили бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка совместно с воинами подразделения Shadow.

Россияне потеряли еще один самолет

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