ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

По состоянию на утро 17 августа 2024 года ВСУ уничтожили 598 180 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1230 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 598 180 (+1230) человек

танков ‒ 8501 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 16473 (+12)

артиллерийских систем – 16985 (+58)

РСЗО – 1160 (+1)

средства ПВО – 923 (+1)

самолетов – 367

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13714 (+55)

крылатые ракеты ‒ 2432 (+3)

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 22913 (+65)

специальная техника ‒ 2844 (+15)

Как сообщалось, на Покровском направлении обезвредили 234 оккупанта, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта.

Сводка Генштаба на 17 июля 2024 года!

Читайте также: