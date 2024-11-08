ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 8 ноября составили 705 880 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 14580 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 705 880 (+1580) человек

танков ‒ 9233 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 18661 (+49)

артиллерийских систем – 20226 (+32)

РСЗО – 1245

средства ПВО – 996

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18526 (+118)

крылатые ракеты ‒ 2631

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 28495 (+84)

специальная техника ‒ 3602 (+6)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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