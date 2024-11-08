ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на 8 ноября составили 705 880 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 14580 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 705 880 (+1580) человек
- танков ‒ 9233 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 18661 (+49)
- артиллерийских систем – 20226 (+32)
- РСЗО – 1245
- средства ПВО – 996
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18526 (+118)
- крылатые ракеты ‒ 2631
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 28495 (+84)
- специальная техника ‒ 3602 (+6)
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
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