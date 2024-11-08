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ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

ВСУ отправили в ад еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Враг на фронте теряет и живую силу, и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на 8 ноября составили 705 880 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 14580 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 705 880 (+1580) человек
  • танков ‒ 9233 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 18661 (+49)
  • артиллерийских систем – 20226 (+32)
  • РСЗО – 1245
  • средства ПВО – 996
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18526 (+118)
  • крылатые ракеты ‒ 2631
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28495 (+84)
  • специальная техника ‒ 3602 (+6)

Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.

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