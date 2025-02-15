ВСУ отправили в ад еще более тысячи россиян: Генштаб обновил потери

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1180 солдат, 11 танков и около 60 артиллерийских систем.
Об этом 15 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 856660 (+1180) человек
- танков ‒ 10068 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 20927 (+17)
- артиллерийских систем – 23174 (+59)
- РСЗО – 1283 (+1)
- средства ПВО ‒ 1067 (+1)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 25341 (+117)
- крылатые ракеты ‒ 3063
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 37379 (+127)
- специальная техника — 3747 (+2)
Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.
Читайте также: