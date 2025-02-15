ВСУ отправили в ад еще более тысячи россиян: Генштаб обновил потери

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

За прошедшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины 1180 солдат, 11 танков и около 60 артиллерийских систем.

Об этом 15 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 856660 (+1180) человек

танков ‒ 10068 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 20927 (+17)

артиллерийских систем – 23174 (+59)

РСЗО – 1283 (+1)

средства ПВО ‒ 1067 (+1)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 25341 (+117)

крылатые ракеты ‒ 3063

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 37379 (+127)

специальная техника — 3747 (+2)

Напомним, в Харьковской области третья штурмовая бригада уничтожила российскую колонну БМП "элитной" Кантемировской танковой дивизии.

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