ВСУ отправили в ад сотни оккупантов: Генштаб раскрыл потери РФ

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 18 декабря они достигли 1193300. В сутки ВСУ ликвидировали 950 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 193 300 (+950) человек

танков — 11 432 (+5)

боевых бронированных машин — 23 758

артиллерийских систем — 35 232 (+27)

РСЗО — 1 573 (+2)

средства ПВО — 1 263 (+1)

самолетов — 432

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 91 716 (+330)

крылатые ракеты — 4 073

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 70 480 (+119)

специальная техника — 4 027

Напомним, Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что РФ нарастила группировку войск в Украине до 710 тысяч солдат и начала стратегическую наступательную операцию.

«Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек. Несмотря на существенные потери, российская армия не отказывается от продолжения наступательных действий, хотя существенных оперативных успехов не добилась», — уточнил он.