ВСУ отработали по вражеской авиации в 150 км от фронта, результаты проверяют — командующий ВС

Зенитные ракетные войска Воздушных Сил Украины регулярно охотятся за российскими истребителями, не давая им безнаказанно приближаться для нанесения авиаударов по Украине.

ВСУ продолжают наносить удары по российской авиации, которая атакует фронт. Украинские защитники достают до вражеских "птичек" на расстоянии около 150 км.

Об этом стало известно со слов командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных Сил охотятся на российские истребители. Буквально вчера (7 марта — ред) было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии свыше 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!" – написал он в Telegram.

Несмотря на это, враг продолжает атаковать позиции защитников управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решаются.

"После значительных потерь – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами. А самолетов ДРЛВ до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокации", — заметил командующего Воздушными Силами.

Олещук сообщил, что среди российских пилотов уже начались "дискуссии" по решениям военного руководства – отправлять их в один конец.

"Такие разговоры, а возможно и саботаж, во время выполнения задач оккупантами будут только расти, когда Воздушные Силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага", — добавил генерал-лейтенант.

Напомним, украинские военные за две недели уничтожили больше российских истребителей-бомбардировщиков Су-34, чем РФ производит за год. Это безвозвратные потери, по меньшей мере, на ближайший год. Такое мнение высказал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

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