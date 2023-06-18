ВСУ отражают атаки РФ: Генштаб сообщил о ситуации на основных направлениях фронта

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки нанес авиационный удар по Янжуловке Черниговской области.

На Купянском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской, успеха не имел.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Двухлетнее, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское — Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершал наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровка Донецкой области.

В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершал наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационных ударов у Золотой Нивы, Благодатного и Угледара.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области и Гавриловки, Казацкого и Камышан Херсонской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 2 зенитных ракетных комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 5 складов боеприпасов и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Украинские военные продолжают осуществлять контрнаступательные и оборонные операции по нескольким направлениям фронта.