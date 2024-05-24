ВСУ отражают наступление почти по всей линии фронта: где больше всего атакуют россияне

С начала суток наибольшая активность противника наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Наши воины жестко отвечают на штурмовые действия захватчиков, уничтожают врага, на отдельных участках, в частности, на Приднепровском направлении на левобережье Днепра, улучшают свое тактическое положение.

Об этом сообщил Генштаб.

В настоящее время общее количество боевых столкновений превысило 50.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили семь штурмовых действий. Были отброшены вблизи населенных пунктов Глубокое и Липцы. Украинские воины дают отпор и продолжают отбивать четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении сегодня горячо. В общей сложности происходило уже 17 боевых столкновений. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение – в районах Серебрянского лесничества и Тернов.

На Северском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах Опытного и Белогоровки.

На Покровском направлении враг возобновил высокую интенсивность атак. Так, в настоящее время происходят три боевых столкновения возле Новоселовки Первой, еще одно – в районе Калинового.

На Времивском направлении враг применил управляемую авиабомбу по району населенного пункта Старомайорское. Это одно из тех направлений, где нашим подразделениям удается улучшить устойчивость обороны.

На Ореховском направлении оккупанты били КАБом по Новоандреевке и совершили одно штурмовое действие на Новоданиловку. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений выросло до трех.

По остальным направлениям ситуация остается без изменений.

Под огнем артиллерии россиян находились приграничные населенные пункты Блешня Черниговской области, Бачевск, Гирин, Павловка и Запсилье Сумской области.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины недавно отразили крайние территории севернее Харькова во время продолжения российских наземных атак в этом районе 23 мая.

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