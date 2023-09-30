ВСУ отражают российские атаки и продвигаются вперед: что происходит на фронте

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновений. Враг нанес 6 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

На Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Роботы и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Напомним, Вооруженные силы уже получают один логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

Читайте также: