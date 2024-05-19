ВСУ отражают вражеские удары, ситуация сложная: Генштаб сообщил новые данные с передовой

За прошедшие сутки на фронте произошло всего 110 боевых столкновений. Уже с начала текущих суток произошло 39 боевых столкновений. Российские оккупанты осуществили 541 обстрел позиций наших войск. Также применили 37 ударных дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении противник активных действий не совершал. Силы обороны прилагают максимум усилий по усилению позиций, пополнению резервов, ведению разведки и действиям врага под огневым контролем.

На Купянском направлении подразделения наших войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестово. Ситуация контролируется. Наши защитники осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны, по возможности принимают инициативу для улучшения тактического положения.

На Северском направлении противник активизировал попытки поиска слабых мест в нашем боевом порядке. С начала суток произошло 15 атак на позиции Сил обороны, 11 из которых продолжаются. Враг пытается прорваться в направлении населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка Донецкой области, успеха не имеет. Здесь нашими войсками уже уничтожены два танка и два МТЛБ, также одна БМД противника повреждена.

На Краматорском направлении в течение текущих суток враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск. Нашими защитниками три атаки отбиты. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Клищиевка, Калиновка, Новый и Андреевка. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении с начала суток враг 10 раз атаковал позиции наших войск. Силами обороны две атаки отражены. Продолжаются боевые действия в районах Евгеньевки, Северного, Новоселовки Первой и Уманского.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника на направлении Славно-Парасковеевка. Враг успеха не имел.

На Времивском направлении противник предпринял две безуспешные попытки вытеснить подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну атаку противника в направлении Крынок.

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